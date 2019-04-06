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İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 07:03 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç' olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminde tırlar, yeni havalimanına yük taşımaya devam etti. Atatürk Havalimanı'ndaki görevlerini bitiren apron araçlarından bazıları İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

THY'nin Singapur'a hareket eden tarifeli uçağıyla ticari seferlere kapatılan Atatürk Havalimanı terminallerinde taşınma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Havalimanı taşınmaya devam ediyor

'TC-JJY' kuyruk tescilli THY uçağının, 319 yolcusuyla saat 02.40'ta Atatürk Havalimanı'ndan Singapur'a hareket etmesiyle havalimanındaki uçuş bilgi ekranları kapatıldı.
Sessizliğin hakim olduğu havalimanında, açık bırakılan iş yerlerindeki bazı eşya ve malzemeler sökülerek dışarıya taşındı.
Terminallerdeki yiyecek-içecek alanlarında bazı personelin dinlendiği, metro seferlerinin yapılmaması nedeniyle burada kalan bazı yolcuların ise koltuklarda uyuduğu görüldü.
Havalimanı kapılarında güvenlik görevlileri ile bazı polislerin nöbetleri ise devam ediyor.
Bazı güvenlik görevlileri de işten ayrılma prosedürleri kapsamında gerekli işlemler için yöneticileriyle toplantı yaptı.
Haftanın 7 günü 24 saat açık olan banka şubeleri ve turizm şirketlerine ait dükkanlar da boşaltıldı.
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