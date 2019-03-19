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İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 07:31 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde kent genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirlenen 18 adrese operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Kağıthane İbrahim Sokak'ta bulunan iki katlı evdi. Polislerin geldiğini gören bir şüpheli, uyuşturucu maddeyi arka kapıdan sokağa attı.

Polis ekipleri de sokağa atılan uyuşturucu maddeyi muhafaza altına alarak eve girdi. Baskın yapılan adreste bir süre arama yapan polis ekipleri evde bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Baskın yapılan diğer adreslerde de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen gözaltılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğüne götürüldü.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul uyuşturucu

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