HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

13.06.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul Emniyetine dayanan bilgiye göre, Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde kaldıkları belirlenen radikal akımlara meyilli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suriye ve Irak’ta kontrol ettiği toprakları büyük ölçüde kaybeden örgütün Türkiye’ye sızan üye ve sempatizanlarına yönelik yürütülen söz konusu soruşturma kapsamında önceki gün yeni bir operasyon düzenlendi. Emniyet ekiplerince İstanbul’da 13 ilçede 20 adrese yapılan eş zamanlı baskında, yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesine getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kahreden olay! Öğretmenler hayatını kaybettiKahreden olay! Öğretmenler hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul DEAŞ

En Çok Okunan Haberler

Eriksen için etten duvar ördüler!

Eriksen için etten duvar ördüler!

Ünlü yönetmenin başı oğluyla dertte! Çırılçıplak görüntülendi

Ünlü yönetmenin başı oğluyla dertte! Çırılçıplak görüntülendi

Yanan aracın yanına bırakılan not kafaları karıştırdı

Yanan aracın yanına bırakılan not kafaları karıştırdı

Ağızları açık bırakan olay! Suyun üzerine çıkıp dalgıcı tükürdü

Ağızları açık bırakan olay! Suyun üzerine çıkıp dalgıcı tükürdü

İstanbul'da "pes" dedirten görüntüler

İstanbul'da "pes" dedirten görüntüler

Azerbaycan 15 tutukluyu Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan 15 tutukluyu Ermenistan'a iade etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.