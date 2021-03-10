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  4. İstanbul’da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsün altında kaldı

İstanbul’da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsün altında kaldı

10.03.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul Mecidiyeköy’de ailesiyle markete giren bir çocuk, alışverişten sonra yolun karşısına geçen babasının arkasından yola atladı. Talihsiz çocuk o esnada annesinin gözü önünde dönüş yapan minibüsün altında kaldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, çevredeki bir esnaf tarafından minibüsün altından çıkartılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, önceki gün saat 16.45 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte dışarıya çıkan küçük yaştaki Emirhan Aksoy, cadde üzerindeki bir markete girdi. Burada alışveriş yapan aile bir süre sonra dışarıya çıktı. Ardından önden giden baba Aksoy, yolun karşısına geçti. Babasının arkasından bir anda yola atlayan Emirhan Aksoy, annesinin gözleri önünde o esnada caddeye dönüş yapan Mehmet Salih Tacar idaresindeki Şişli seferini yapan yolcu minibüsün altında kaldı.

BABASININ PEŞİNDEN KOŞARKEN YOLA ATLADI

Minibüsün üstünde geçtiği çocuk aracın altında kalırken, annesi ise çığlık attı. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar koşarak çocuğun bulunduğu yere geldi. Caddedeki esnaflardan Gültekin Çelik, minibüsün altında kalan çocuğu kurtararak kaldırıma götürdü. Bacağından yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNESİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Dehşeti anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuk ailesiyle birlikte markete giriyor. Bir süre dışarıya çıkan çocuk ailesini bekliyor. Marketten çıkan baba yolun karşısına geçiyor. Çocuk ise hemen arkasından yola atlıyor. Dönüş yapan minibüs ise çocuğu altına alıyor. Annesinin panik yapması üzerine vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Bir süre sonra minibüsün altından çıkartılan çocuk kaldırıma götürülüyor.

"ÇIĞLIĞA ÇIKTIK VE HEMEN ÇOCUĞU KURTARDIM"

Çocuğu minibüsün altından kurtaran esnaf Gültekin Çelik, “Ben dürümcüdeydim, bir baktım çığlık çığlığa bir ses var. Hemen koştum bir baktım çocuk aracın altında duruyor. Ayakları sıyrılmıştı, hemen çıkarttım kucağıma aldım ve kenara koydum. Sonra annesini sakinleştirdik, annesini aradık ve geldiler. Ayağından yaralıydı, ben çıkarttım” dedi.

POLİS, ÇOCUĞUN YOLA ATLADIĞINI TESPİT ETTİ

Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, çocuğun aniden yola atladığını tespit etti. Çalışmaların ardından minibüs sürücüsü Tacar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan sürücü ardından serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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