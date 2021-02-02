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  4. İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı

02.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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İstanbul Küçükçekmece'de iple bağlanarak göle atıldığı iddia edilen bir köpek cesedi bulundu. Olayı gören ve görüntüleyen hayvansever kadın gözyaşları içinde "Bizim baktığımız köpeklerden. İpe bağlayıp ölümüne sebep olmuşlar" diye konuşurken, ölen köpek görevliler tarafından sudan çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Gölü iç kumsal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknesinin yanına giden bir balıkçı köpek cesedini fark etti. Çevredekilerde olay yerine giderek belinden iple bağlanmış olan köpekle ilgili polisi aradı. Suda bulunan köpek cesedi olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Hayvanseverler köpeğin biri ya da birileri tarafından iple bağlanarak göle atıldığını iddia etti.

'BEL KISMINDAN 4 DEFA BAĞLANMIŞ'

Yaşanan olayı anlatan Özlem Sönmez iple bağlanarak köpeğin öldürüldüğünü düşündüğünü söyleyerek, "20 yıldır burada yaşıyorum. Uzun yıllardır burada köpeklere bakıyoruz. Bu sabah buradaki güvenlik arkadaş bize haber verdi. Köpeğin bağlanıp suya atıldığını söyledi. Geldik baktık köpek bel kısmından 4 defa bağlanmış ve ölmüş. Bizim burada baktığımız sokak köpeklerinden bir tanesi. Daha önce de buna benzer olaylar oldu bugün de bu canımızı kaybettik. Kendi dolanmış olamaz. Buradaki teknede yaşayanlarda haynanseverlerdir. Ne olursa olsun bize haber verirler, buna müsaade etmezler" diye konuştu. Köpek cesedini gören Osman Göçen isimli vatandaş da, "Sabah teknedeki arkadaş bize haber verdi. Bel kısmından bağlanıp atılmış. Bel kısmından 4 tur ipin dolandığını gördüm. Bana çok şüpheli geldi. Buralarda gezen köpeklerdendi. Polise telefon açtık. Polisler geldi kendi. Kendine dolanmış olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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