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  4. İstanbul'da dev operasyon! 274 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da dev operasyon! 274 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 12:37 | Son Güncelleme

İstanbul polisi kent genelinde aranması ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan şahısları yakalamaya yönelik bin 400 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 415 ekip ve 967 personelin görev aldığı operasyon sonucunda 274 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da dev operasyon! 274 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıslarla, çeşitli suçlardan aranmaktan olan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde, dün gece saatlerinde il genelinde önceden belirlenen bin 400 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda toplam 415 ekip ve 967 personel görev aldı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 56 kişi yaralama, 37 kişi hırsızlık, 21 kişi dolandırıcılık, 21 kişi tehdit ve şantaj, 14 kişi mala zarar verme, 7 kişi görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret etme, 6 kişi cinsel istismar ve cinsel saldırı, 5 kişi yağma ve gasp, 5 kişi sahtecilik, 4 kişi taksirle yaralama veya ölüme neden olma, 2 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma, 2 kişi kesici ve delici alet bulundurma, 1 şüpheli kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından, 91 kişi çeşitli suçlardan, 2 kişi ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca gözaltına alındı. Ayrıca polisin yaptığı aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör, 6 adet mermi ile 18 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Operasyon sonucunda yakalanan şahısların 2’sinin 20 yıla kadar, 6’sının 10 yıla kadar, 36’sının 5 yıla kadar, 68’inin 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 162’sinin ise geri tevkifli olarak arandığı öğrenildi.

İlgili ilçe emniyet müdürlüklerine teslim edilen şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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