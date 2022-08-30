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  4. İstanbul'da dört ilçeden geçen Ayamama Deresi kırmızı akmaya başladı

İstanbul'da dört ilçeden geçen Ayamama Deresi kırmızı akmaya başladı

30.08.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, defa kırmızı renkte akmaya başladı. Dereyi kırmızı renge dönüştüren atık suyun döküldüğü bölge havadan görüntülendi. Vatandaşlardan biri, ''İnsan kokudan kalamıyor. Ne hikmetse yetkililer buna bir el atmıyor, çözüm bulamıyor. Gerçekten metropol kentin bir ayıbıdır'' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da dört ilçeden geçen Ayamama Deresi kırmızı akmaya başladı

İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi kırmızı renkte akmaya başladı. Daha önce de yeşil ve mavi aktığı için gündeme gelen derede renk değişiminin çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Renk değişimine neden olan atık suyun Küçükçekmece bölgesinden Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

“KENTİN BİR AYIBIDIR"

Bölge sakinlerinden bir vatandaş, “Gerçekten metropol kentin bir ayıbıdır. Kiracı olmama rağmen milyarlarca param olsa buradan ev almam. İnsan kokudan kalamıyor. Ne hikmetse yetkililer buna bir el atmıyor, çözüm bulamıyorlar. Buradan yabancı turist geçtiği zaman bizim ülkemizin bir kaybıdır." diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul ayamama deresi
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