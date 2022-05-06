İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ! 6 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı

6 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. 6 Mayıs 2022 Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yaşanacak kesintilere ilişkin liste AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile 6 Mayıs 2022 Cuma elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

6 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AVCILAR

NO: 20916931

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, TALİMHANE, ÇİĞDEM, ÖZARI sk bölgelerinde 06/05/2022 09:00:00 - 06/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20553115

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, CEMRE, EMEKLİ, ERENCAN, FEVZİ ÇAKMAK, IŞIK, YUNUS EMRE, ŞAHİN sk bölgelerinde 06/05/2022 10:00:00 - 06/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 14341547

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah EHRAM YOKUŞU, SAKİN, YENİYOL ÇIKMAZI, ÖZENLİ, ÖZLEMLİ sk / ETİLER mah BEBEK YOKUŞU, BIYIKLI MEHMET PAŞA, GÜLŞEN, NİSBETİYE, SARIOBA, YAKUPBEY, ÇAL HASAN, ÖZENGİ sk bölgelerinde 06/05/2022 00:00:00 - 06/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 20916932

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2606., 2616., 2622., BURÇAK, PAPATYA sk bölgelerinde 06/05/2022 13:00:00 - 06/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 20757274

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AYTAÇ, AĞAÇ, ELMAS, HAN, SELİMPAŞA, SUNA, ÇAKMAK, ÖZEN sk bölgelerinde 06/05/2022 09:30:00 - 06/05/2022 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20757279

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 2.IHLAMUR, DAMLA, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, KUŞBURNU, MANZARA, OKUTAN, PINAR CAMİİ, SANCAK, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, ÇOTANAK, İLKNUR sk bölgelerinde 06/05/2022 12:30:00 - 06/05/2022 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 20916979

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, AYNALI BAKKAL, BARUTÇU, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, ELİF LAMET, GAYE, GÜHERCİLER, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, KARABAŞ AKARCASI, KARABAŞ BOSTANI, KERESTECİ VELİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MÜCEVHER, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI, NECEF, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, PEYK DEDE ARALIĞI, SEZAİ HASAN, TARSUSLU CAMİİ, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALYANAK, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, BOSTANİÇİ, CEVDETPAŞA, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, ESKİ VEZİR, ESKİ VEZİR ARALIĞI, EVLİYA ATA, HALİDE EDİP ADIVAR, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HÜSEYİN KAZIM, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, KEŞKEKÇİ, KIRIMLI AZİZ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, MECİTBEY, MİSMARCI 1., ONDALIKÇI, PİLAVCI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, TUTYA, TÜRKÇÜ, UZUN HALİL, UZUN bölgelerinde 06/05/2022 02:00:00 - 06/05/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21010316

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / BALAT mah sk / CİBALİ mah sk / DEMİRTAŞ mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / HOCA GIYASETTİN mah sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah sk / MERCAN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / RÜSTEMPAŞA mah sk / SARIDEMİR mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / TAHTAKALE mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / YAVUZ SİNAN mah sk bölgelerinde 06/05/2022 02:00:00 - 06/05/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21014316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah KABASAKAL sk / CERRAHPAŞA mah AĞABABA, BOZACI ODALARI, BOZACI ODALARI ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA MEDRESESİ, DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA sk / HASEKİ SULTAN mah EDALI, FEDAKAR, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, MUCİT, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TEVFİK FİKRET, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI, TURGUT ÖZAL MİLLET, ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BAYRAKTAR, DEMİRCİ OSMAN, HACI KADIN, KOCA MUSTAFAPAŞA, MERCAN BALIĞI, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, İFTARİYE, ŞIRLAĞAN sk / MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ sk / MOLLA GÜRANİ mah KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, SELİM SABİT, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BATUMLU sk / MİMAR HAYRETTİN mah SUCU BAKİ sk / SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, ALYANAK, CEVDETPAŞA, DR. ŞÜKRÜBEY, EMRULLAH EFENDİ, EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI, EVLİYA ATA, HACI YUSUF, HUCCET, HURİ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, LALEZAR CAMİİ, MECİTBEY, MUSTAFA NÂFİ, MİRALAY HASAN KAZIMBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI, NÂİBBEY, RAİFPAŞA, SEYFULLAH EFENDİ, SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SIRRIPAŞA, SU YOLCU, SİLİVRİKAPI, TÜRKÇÜ, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VANİ DERGAHI ÇIKMAZI, VEZİR, YEDİ EMİRLER 1., ZİKİRCİ, ZİYA GÖKALP, ŞAİR MEHMET EMİN, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, ALİ FAKİH CAMİİ, ALİ FAKİH CAMİİ ARALIĞI, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, AĞA ÇAYIRI, AĞAÇKAKAN, AĞIZ bölgelerinde 06/05/2022 04:00:00 - 06/05/2022 04:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21011316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CAMBAZİYE KARAKOLU, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, HOBYAR MEKTEBİ, KARGI, KOCA MUSTAFAPAŞA, SEYİT YAKUPHAN, SEYİT YAKUPHAN 1. ÇIKMAZI sk / CERRAHPAŞA mah ALİPAŞA CAMİİ AVLUSU, AĞABABA, AĞABABA ARALIĞI, AĞABABA ÇIKMAZI, BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, DEĞİRMEN 1., EMİRLER ÇIKMAZI, ESEKAPI, ESEKAPI ARALIĞI, GÜMRÜKÇÜ, GÜZEL SEBZECİ, GÜZEL SEBZECİ ÇIKMAZI, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI, HOBYAR, KASAPBAŞI, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF 1. ÇIKMAZI, KOCA YUSUF 2. ÇIKMAZI, KURU SEBİL, KUYU ÇIKMAZI, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, SANCAKTAR TEKKESİ, TEKKE ÇIKMAZI, TÜTÜNCÜZADE, TÜTÜNCÜZADE 1. ÇIKMAZI, VANİLYA, ÇINAR, İPÇİ sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, ATİK MEDRESESİ, ATİK MEDRESESİ ÇIKMAZI, AÇIKGÖZ, BEKÇİ HASAN ÇIKMAZI, BUCAK, BÂKİBEY, CERRAHPAŞA, CEVDETPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUKA, KÜÇÜK MÜHENDİS, KİMYON, MUCİT, MUCİT ÇIKMAZI, MÜNİFPAŞA, NAKŞİ, PAZVANT, SELÇUK SULTAN, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BALTA, BALTA ÇIKMAZI, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR NUBAR TEKYAY, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, DEĞİRMEN, EMİRLER ÇEŞMESİ, FEVZİ ILGAZ, HACI KADIN, KADEM, KADER, KASAP 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, MARMARA, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFAA, PA bölgelerinde 06/05/2022 04:00:00 - 06/05/2022 04:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20756627

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATLAMATAŞI, HIZIR KÜLHANI, HIZIRBEY CAMİİ, İŞLEK sk / HOCA GIYASETTİN mah ATLAMATAŞI, HACI KADIN , HACI KADIN 1. ÇIKMAZI, HIZIRBEY CAMİİ, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SAATÇİ SADİ, SAATÇİ YOKUŞU, YENİHAYAT, İŞLEK sk / YAVUZ SİNAN mah AKTAR DEĞİRMENİ ÇIKMAZI, ARALIKDOLAP, ARAP ÇEŞMESİ, ATLAMATAŞI, KÜÇÜKDOLAP, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR KARAKOL, LEBLEBİCİ, PAZAR ÇEŞMESİ, RAGIP GÜMÜŞPALA, TAHSİLDAR, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YAVUZ SİNAN CAMİİ, YENİHAYAT, YOĞURTCU NURİ, ÇAKŞIRCI sk bölgelerinde 06/05/2022 10:00:00 - 06/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 21038316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah BAŞKOMUTAN, KIZIL, NADİR ERGÜR, TURGUT ÖZAL, YUSUF ÇOĞAL, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇİMEN sk bölgelerinde 06/05/2022 01:00:00 - 06/05/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 20757271

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1386., 1388/1., 1406., İSMETPAŞA, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 06/05/2022 09:30:00 - 06/05/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

6 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

