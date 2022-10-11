İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 11 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? 11 Ekim AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nda gerçekleşmesi planlanan elektrik kesintisi bilgileri merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamanın ayrıntılarını incelemak isteyenler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, 11 Ekim Salı elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 11 Ekim 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi listesi...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 11 EKİM 2022 SALI

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 11 Ekim 2022 Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

