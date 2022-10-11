HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 11 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? 11 Ekim AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 11 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? 11 Ekim AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

11.10.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 11 Ekim 2022 Salı günü İstanbul'da yaşayan birçok kişi Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle olacak kesintilere ilişkin AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan 'kesinti' açıklaması merak konusu oldu. Peki, 11 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi....

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 11 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? 11 Ekim AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nda gerçekleşmesi planlanan elektrik kesintisi bilgileri merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamanın ayrıntılarını incelemak isteyenler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, 11 Ekim Salı elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 11 Ekim 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi listesi...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 11 EKİM 2022 SALI

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 11 Ekim 2022 Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şafak vakti evlerinde gözaltına alındılarŞafak vakti evlerinde gözaltına alındılar
ABD ziyareti çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Reddettim, tüm kurmaylarım şaşırdı'ABD ziyareti çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Reddettim, tüm kurmaylarım şaşırdı'
Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısıBu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı
Anahtar Kelimeler:
elektrik kesintisi BEDAŞ Ayedaş son dakika istanbul elektrik kesintisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi paketi...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi paketi...

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Bana Öcalan'ın sorgusuna girmem önerildi...'

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Bana Öcalan'ın sorgusuna girmem önerildi...'

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

"Ülkemde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" Saatlerce kuyrukta...

"Ülkemde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" Saatlerce kuyrukta...

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.