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İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 26 Ağustos 2022 BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

26.08.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında yaşanan planlı elektrik kesintileri ile ilgili yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Ağustos 2022 BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 26 Ağustos 2022 BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan 26 Ağustos 2022 Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı. Peki İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 26 Ağustos 2022 BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

26 AĞUSTOS 2022 CUMA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 26 Ağustos Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ Ayedaş
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