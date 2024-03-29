HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 11:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tefecilere bulaşan bir kadın tabiri caizse elini verdi kolunu kaptırdı. 1 milyon 100 bin borç alan kadın değeri 30 milyon eden 2 daire, 1 dükkan ve 1 arsayı teminat gösterdi ve tapularını verdi. 4 milyon 200 bin ödeyen kadından talepleri bitmeyen tefeciler 20 milyon daha istedi. Kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından çeteye operasyon düzenlendi.

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

İstanbul’da tefecilik yapan bir şebeke, 1 milyon 100 bin lira borç para verdikleri Z.K.Ç. isimli bir kadından 4 milyon 200 bin lira para aldı. Aldıkları parayla yetinmeyen tefeciler, kadına ait 30 milyon lira değerinde 2 daire, 1 dükkan ve 1 arsaya da el koydu. Şüpheliler bununla da kalmayıp 20 milyon lira isteyince Z.K.Ç., polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

114042_ISTANBUL’DA-TEFECILIK-YAPAN-BIR-SEBEKE-

PARA ALDI, TAPULARINI TEMİNAT GÖSTERDİ

İstanbul’da Z.K.Ç. isimli bir kadın farklı zamanlarda tefecilere giderek faiz karşılığında 1 milyon 100 bin lira borç para aldı. Borcu karşılığında da kendisine ait 30 milyon lira değerinde olan 2 daire, 1 dükkan ve 1 arsayı da teminat olarak gösterip tapularını şüphelilere devretti.

114043_ISTANBUL’DA-TEFECILIK-YAPAN-BIR-SEBEKE-

4 MİLYON 200 BİN GERİ ÖDEDİ

Z.K.Ç. bu borç karşılığında 4 milyon 200 bin lira geri ödeme yaptı. Ancak tefeciler aldıkları paralarla yetinmedi. Z.K.Ç.’nin teminat olarak gösterdiği taşınmaz mülklerinin tapularını iade etmedi.

114044_ISTANBUL’DA-TEFECILIK-YAPAN-BIR-SEBEKE-

20 MİLYON DAHA İSTEDİLER

Şüpheliler bununla da yetinmeyerek baskı ve tehdit ile Z.K.Ç.’nın borcunu ödemediğini iddia ederek kadından 20 milyon lira daha istedi. Şüpheliler bu parayı karşılayabilecek başka tapuların da devrini isteyince Z.K.Ç. savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

114045_ISTANBUL’DA-TEFECILIK-YAPAN-BIR-SEBEKE-

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şüpheli tespit etti.

114046_ISTANBUL’DA-TEFECILIK-YAPAN-BIR-SEBEKE-

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İncelemelerin tamamlanmasının ardından 18 Mart’ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin ise yurt dışına olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

114047_ISTANBUL’DA-TEFECILIK-YAPAN-BIR-SEBEKE-

114048_ISTANBUL’DA-TEFECILIK-YAPAN-BIR-SEBEKE-

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı Hatay seçim sonuçları! Canlı Hatay seçim sonuçları!
Canlı Zeytinburnu seçim sonuçları!Canlı Zeytinburnu seçim sonuçları!
Yer: Adana! Yaptıkları şey 'Pes' dedirttiYer: Adana! Yaptıkları şey 'Pes' dedirtti
Anahtar Kelimeler:
Tefeci İstanbul
En Çok Okunan Haberler
R. Madrid'e veda! Dünya devi Arda'yı kapıyor, tarihe geçecek teklif

R. Madrid'e veda! Dünya devi Arda'yı kapıyor, tarihe geçecek teklif

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Geçmeyen öksürüğü vardı! Sonucu dehşete düşürdü

Geçmeyen öksürüğü vardı! Sonucu dehşete düşürdü

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Kuzenini ziyaret etti, 12 yaşındaki kızını taciz etti! Whatsapp yazışması ortaya çıktı

Kuzenini ziyaret etti, 12 yaşındaki kızını taciz etti! Whatsapp yazışması ortaya çıktı

Pandemi döneminde 4 bin TL'ye ev sahibi oldu! Görenler şaşırıyor

Pandemi döneminde 4 bin TL'ye ev sahibi oldu! Görenler şaşırıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.