İstanbul'da ezan kaçta okunuyor? 2 Nisan Ramazan'da İstanbul akşam ezanı (iftar) saati kaç?

İstanbul ezan kaçta okunuyor? İstanbul akşam ezanı saati 2 Nisan günü merak ediliyor. 2022 Ramazan ayı başladı ve iftar için hazırlıklar yapıldı. Müslümanlar iftar saatini beklerken, 2 Nisan İstanbul ezan kaçta okunuyor sorusunun cevabı da araştırılıyor. İşte; İstanbul için ezan saatleri...

İSTANBUL EZAN KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul'da Ramazanın ilk günü akşam ezanı okunma saati 19.36 olacak. Ramazan'ın son gününde ise akşam ezanı 20.17 olarak hesaplandı.

İSTANBUL EZAN SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



İLK İFTAR IĞDIR VE HAKKARİ'DE

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek.

Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.



