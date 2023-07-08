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  4. İstanbul'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

İstanbul'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

08.07.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal'da kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Can Gül yaralanırken yanında bulunan arkadaşı Furkan Ersoy hayatını kaybetti.

İstanbul'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü Can Gül, sahil yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda metrelerce savrulan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Furkan Ersoy'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Gül'ün ise yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı Ersoy, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Ersoy'un cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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trafik kazası İstanbul

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