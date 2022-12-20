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  4. İstanbul'da feci olay! 2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı

İstanbul'da feci olay! 2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı

20.12.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İstanbul Sultanbeyli'de meydana geldi. 4 çocuk annesi A.M., 2 çocuğuyla dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırılırken, anne A.M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu, çocuklardan birinin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan annenin çocuklarını atlamadan önce banyo tüpünü açarak zehirlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

İstanbul'da feci olay! 2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı

Sultanbeyli'de 29 yaşındaki A.M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu. İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde, A.M. işteyken, eşi A.M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu haber alan eşi A.M. hastaneye koştu. A.M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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''İLLA Kİ BİR ŞEY OLMUŞTUR''

Mahalle sakini Nuh Özdemir, "Eşim söyledi, 'Arkadaşının hanımı atlamış.' diye. Eşini de çocuklarını da tanıyoruz. İyi insanlar, zor durumda kaldıklarını düşünmüyorum. Eşi çok iyi bir insan. İlla ki bir şey olmuştur ama kendileriyle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum. 2 çocuğuyla atlamış kendisi. Çocukları iyi diyorlar ama biz de haber bekliyoruz. İnşallah bir şey olmaz sağ salim evlerine dönerler." dedi.

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(DHA)

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