İstanbul'da feci olay! 2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı

Sultanbeyli'de 29 yaşındaki A.M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu. İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde, A.M. işteyken, eşi A.M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu haber alan eşi A.M. hastaneye koştu. A.M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

''İLLA Kİ BİR ŞEY OLMUŞTUR''

Mahalle sakini Nuh Özdemir, "Eşim söyledi, 'Arkadaşının hanımı atlamış.' diye. Eşini de çocuklarını da tanıyoruz. İyi insanlar, zor durumda kaldıklarını düşünmüyorum. Eşi çok iyi bir insan. İlla ki bir şey olmuştur ama kendileriyle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum. 2 çocuğuyla atlamış kendisi. Çocukları iyi diyorlar ama biz de haber bekliyoruz. İnşallah bir şey olmaz sağ salim evlerine dönerler." dedi.

(DHA)