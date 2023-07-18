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  4. İstanbul'da feci olay! Lüks aracıyla çarpıp öldürdü, kaçıp yerine başkasını gönderdi

İstanbul'da feci olay! Lüks aracıyla çarpıp öldürdü, kaçıp yerine başkasını gönderdi

18.07.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da meydana gelen olayda bisiklet sporcusu 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, bisikletiyle karşıdan karşıya geçerken bir araç çarptı. Güzelgün olay yerinde hayatını kaybederken araç içinde uyuşturucu madde olduğu ve sürücünün polis kontrol noktasından kaçtığı iddia edildi. Bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kaza sonrasında kaçtığı, yerine ise başka birinin getirildiği öne sürüldü.

Kaza, Kadıköy Bostanci iskelesi önünde Maltepe istikametinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks otomobil, profesyonel olarak bisiklet sporu yapan grup içerisinde caddeden bisikletiyle karşıdan karşıya geçmekte olan Doğanay Güzelgün’e çarptı.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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YERİNE BAŞKA BİRİ GETİRİLDİ İDDİASI

Bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kaza sonrasında kaçtığı yerine ise başka birinin getirildiği iddia edildi. Güzelgün’ün ölümüne sebep olan otomobil sürücüsünün, kaza öncesi polis ekiplerinin denetim noktasından kaçtığı iddia edildi.

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UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde uyuşturucu madde olduğu iddia edilen madde olduğu görüldü. Polis olayla ilgili 1 kişiyi Bostancı Şehit Polis Semih Balaban Polis Merkezi'ne götürüldü.

"05.30'DA ACI BİR SES DUYDUK"

Olay yerinde sürücüyü kovalayan bisikletli Ahmet Erkinsert, “Her sabah 05.30’da bisiklet sürüşü için toplanıyoruz. Yine bu sabah sürüş için toplandığımızda 05.30 saatlerinde acı bir ses duyduk, arkamı döndüğümde maalesef arkadaşımızı havada gördüm. Sonrasında vuran kişi doğrudan kaçtı, kaçarken araçtan indiğinde kendisini gördüm ve peşinden koştum. Ancak belli bir yere kadar kovaladım. Marmaray’a doğru devam ederken alt geçitten geçtikten sonra kendisini kaybettim. Kendisi aynı zamanda çevirmelerden kaçmış” dedi.

Kaynak: İHA

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trafik kazası İstanbul

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