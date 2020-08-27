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İstanbul'da film gibi anlar! Yüzlerine maske takıp 11 kilo altını gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabah saatlerinde evinden çıkarak iş yerine giden kuyumcu, yüzü maskeli 4 kişi tarafından gasp edildi. Kuyumcunun çantasındaki 11 kilo altını çalarak uzaklaşan gaspçılar, kameralara yakalanmaktan kurtulamadı. Gaspçıların bir süre boyunca kuyumcunun evinden çıkmasını bekledikleri görüldü. Gaspçılar, kilolarca altını çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da film gibi anlar! Yüzlerine maske takıp 11 kilo altını gasp ettiler

Olay saat 10.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1048 sokakta meydana geldi. İsminin Cengiz olduğu öğrenilen bir kuyumcu önceki gün evine getirdiği 11 kilo altınla sabah saatlerinde evinden çıkıp iş yerine gideceği sırada gasp edildi. Cengiz'i evinin önünde yaklaşık bir saat bekleyen kar maskeli 4 kişi, çanta içindeki 11 kilo altını alarak 34 RE 8717 plakalı otomobil ile kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 34 RE 8717 plakalı otomobil kaçan 4 kişi için takibe başlayan ekipler, soygunun gerçekleştiği sokakta da inceleme yaptı. Görgü tanıklarından olan Burak isimli bir kişi, "Burada Cengiz abiyi bekliyorlar bir saat. Cengiz abi yukarıdan aşağı gelince araba gaza basıyor. Birinin elinde silah var birinin elinde şok cihazı var. Altını çalıyorlar peşlerinden koştuk. Kazım Karabekir Okulu'nun orayı dönmüşler." dedi.

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SİLAHLI GASP KAMERADA

Öte yandan olay anı buradaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kuyumcu yolda yürürken arkasından beyaz bir araç geliyor. Araçtan inen maskeli silahlı gaspçılar kuyumcuya saldırıyor. Şüphelilerden biri kuyumcuyu darp ederken, bir diğeri silah doğrultuyor. Bu sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmeye çalışıyor, ancak başarılı olamıyor. Çantayı alan şüpheliler hızla uzaklaşıyor.

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DHA

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