İstanbul'da fırtına! İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda hangi seferler iptal?

Fırtına İstanbul'da etkili oluyor. İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Yalova-Pendik, 13.00 Pendik-Yalova seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.

BUDO'DA DA İPTALLER VAR

BUDO’nun da internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 15.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa ve 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

ŞEHİR HATLARI DA DUYURDU

Şehir Hatları seferlerinin bazıları da olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi

Şehir Hatları’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise, saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.00 Büyükada-Heybeliada-Bostancı, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.20 Beşiktaş-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada, 07.55 Bostancı-Karaköy seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.

(AA)

