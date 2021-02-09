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İstanbul'da fırtına! İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda hangi seferler iptal?

09.02.2021 07:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da fırtına! İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda hangi seferler iptal?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatları, İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Fırtına İstanbul'da etkili oluyor. İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Yalova-Pendik, 13.00 Pendik-Yalova seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.

BUDO'DA DA İPTALLER VAR

BUDO’nun da internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 15.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa ve 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

ŞEHİR HATLARI DA DUYURDU

Şehir Hatları seferlerinin bazıları da olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi
Şehir Hatları’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise, saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.00 Büyükada-Heybeliada-Bostancı, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.20 Beşiktaş-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada, 07.55 Bostancı-Karaköy seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.

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(AA)

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