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İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

İstanbul'da Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddia edilen 10 şüpheli eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada ekipler, 16 - 22 Eylül tarihleri arasında teknik ve fiziki takip başlattı. Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, tespit ettiği 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

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Yapılan baskınlarda fuhuşa aracılık yapan ve yer temin eden 10 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 21'i Türk 8'i yabancı kadın kurtarıldı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

DHA

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