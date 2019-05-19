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İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 07:05 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Halkalı-İkitelli Caddesinde kontrolden çıkan cip, karşı şeride girmesi sonucu otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Kaza, saat 02.00 sularında Küçükçekmece Halkalı İkitelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Güneşli yönüne seyir halinde olan Süleyman A., idaresindeki 34 RV 6989 plakalı cip, kontrolden çıktıktan sonra orta refüjdeki elektrik direğine ardından karşı şeritten gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NY 6890 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Süleyman A’nın kullandığı cipte bulunan 1’i kız çocuk 2 kişi, karşı şeritten 34 NY 6890 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki kadın yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Süleyman A., ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaralıları bulunduğu yerden kurtardı. İlk müdahalenin ardından yaralılar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yola düşen elektrik direğini kaldırdı, ardından kafa kafaya giren otomobilleri ayırdı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yolda temizlik çalışması yapıldı, ardından bir süre kapalı olan yol trafiğe tekrar açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Halkalı trafik kazası

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