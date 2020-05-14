İstanbul'da hafta sonuna dikkat! 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı

Türkiye bugünden itibaren Afrika'dan gelen sıcak hava akımının etkisi altına giriyor. Rekor sıcaklıkların görülmesi beklenirken sıcaklıklardan en çok Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu'nun etkileneceği belirtildi.

CNN TÜRK'ten Bünyamin Sürmeli'nin aktardığı bilgiler şu şekilde:



Bu hafta sonunda İzmir'in 39-40 dereceyi ölçme ihtimali var. Yani muhtemelen rekor kıracak sıcaklıklar. Bu sıcaklıklardan en fazla etkilenecek bölgeler Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu.

Bu tarihlerde Ankara'nın normali 22-22,5 dereceler, bu hafta sonunda beklediğimiz sıcaklık 35 derece. İzmir'in 25-26 derece normali, 35-40 derece bekleniyor bu hafta sonunda. İstanbul'un normali 21-22 derece, 32-33 dereceler bekleniyor. Normallerin çok üzerine çıkıyoruz, muhtemelen rekor kıracağız.

Bugünden itibaren yükseliş başlıyor. Hafta sonu itibariyle yurdun tamamı hem güneşli hem yüksek sıcaklıkla beraber olacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE UYARI



Özellikle 65 yaş üstü için Pazar günü 11.00-15.00 arası bir izin söz konusu. Bu durumda aynı günde çok yüksek sıcaklıklar var. Güneş çarpmalarına dikkat etmek gerekiyor. Güneş altında olduğumuzda sıcak havanın etkisi yüksek oluyor. Özellikle bu hafta sonunda 65 yaş üstüne dikkat diyoruz.

Önümüzdeki haftanın ilk gününü geçirdikten sonra düşüş başlıyor. Düşüş derken normal seviyenin yine üzerinde olacak. Ama bu kadar yüksek seviyelerde olmayacak.