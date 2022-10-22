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İstanbul'da hangi yollar kapatıldı? İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası için trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar!

22.10.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası için trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı kutlamaları için yapılacak provalar sebebiyle Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüler polis ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapatıldı? İşte İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası için trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar...

İstanbul'da hangi yollar kapatıldı? İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası için trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar!

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası için trafiğe kapatılan yollar 22 Ekim 2022 Cumartesi günü arama motorlarında sorgulanıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapatıldı? İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası için trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPATILDI?

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı kutlamaları öncesi yapılacak provalar için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüler polis ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi.

Alternatif güzergah olarak, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi gösterildi.

İSTANBUL'DA CUMHURİYET BAYRAMI PROVASI İÇİN TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; Adnan Menderes Bulvarı, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) girişleri, 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarından (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney'den gelip, Vatan Caddesi girişleri Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

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