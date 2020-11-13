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  4. İstanbul'da hastanede metrelerce korona testi kuyruğu iddiası! Açıklama geldi

İstanbul'da hastanede metrelerce korona testi kuyruğu iddiası! Açıklama geldi

13.11.2020 23:12 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da hastanede metrelerce korona testi kuyruğu iddiası! Açıklama geldi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliğinden, sosyal medyada yer alan Kovid-19 test kuyruğu iddialarına ilişkin yazılı başhekim açıklama yapıldı.

"Bugün sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında hastanemizde COVID-19 test kuyruğu olduğuna ilişkin görüntü ve haberler yer almıştır. " denilen açıklama şöyle:

"Hastanemizde COVID-19 test numuneleri Acil Servis içinde ve iyi havalanma sağlaması amacıyla dış kapıya yakın konumda bulunan özel bir mekanda alınmaktadır. Bu alanda günlük 4000-5000 arasında numune alınarak çalışılmakta ve ciddi bir sorun yaşanmamaktadır. Ancak bugün (13.11.2020) öğle saatlerinde, hastanemizde muayene olan hastalara ilave olarak havaalanından test talebiyle gelen yaklaşık 100 kişinin de aynı anda test için başvuru yapması neticesinde geçici bir yoğunluk yaşanmış ve sıra oluşmuştur. Kısa sürede talebe cevap verilerek yoğunluk giderilmiş ve alınan numunelerin testleri çalışılarak sonuçları kendilerine iletilmiştir. Personelimiz, hastalarımızın ihtiyacına cevap verme konusunda özveriyle çalışmaktadır. Hastanemizde bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da kesintisiz olarak hizmet verilmeye devam edilmektedir."

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