HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da hava kalitesi iyileşti, çöp azaldı, su tüketimi arttı

İstanbul'da hava kalitesi iyileşti, çöp azaldı, su tüketimi arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 16:05 | Son Güncelleme

İstanbul'un nüfusunun her geçen gün artmasına karşın, geçen yıl evsel atık miktarında düşüş yaşandı. 2018 yılında İstanbul'un evsel atık miktarı 18 bin 844 ton iken, 2019'da 16 bin 656 tona geriledi.

İstanbul'da hava kalitesi iyileşti, çöp azaldı, su tüketimi arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi, İstanbul ile ilgili bazı istatistiki bilgileri yayınladı. Ofisin verilerine göre hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme meydana geldi. 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında ortalama Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 55 iken, 1-12 Nisan 2020 tarihleri arasında 39'a düştü.

EN YÜKSEK HAVA KİRLİLİĞİ KARTAL, ÜMRANİYE VE KADIKÖY

Mart ve Nisan'da en yüksek hava kirliliği Kartal, Ümraniye ve Kadıköy istasyonlarında ölçüldü.

EN DÜŞÜK HAVA KİRLİLİĞİ KANDİLLİ, SARIYER VE BÜYÜKADA'DA

En düşük hava kirliliği ise Kandilli, Sarıyer ve Büyükada istasyonlarında kaydedildi.

SU TÜKETİMİ ARTTI

İstanbul'da kullanıma sunulan temiz su miktarı 2009'dan bugüne yüzde 32 oranında arttı. Kişi başı su tüketim miktarı yıllık 56 metreküpten 68,4 metreküpe yükseldi.

ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

İstanbul'da bir yılda üretilen evsel atık miktarı azaldı. İstanbul'da her gün oluşan evsel atık miktar 2018'de 18 bin 844 ton iken, 2019'da 16 bin 656 tona geriledi. 2020 yılının ilk çeyreğinde en fazla evsel atık Küçükçekmece ilçesinden toplandı. Küçükçekmece'yi Bağcılar, Pendik ve Ümraniye ilçeleri takip etti. 2019'da en fazla evsel atık, en kalabalık ilçe olan Esenyurt'tan toplandı. Esenyurt'u Küçükçekmece ve Bağcılar takip etti. Kişi başına düşen evsel atık miktarı açısından Adalar, Şile, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Fatih ilk sıralarda yer aldı.

ÇÖP TOPLAMA SEFER SAYISI EN FAZLA FATİH'TE

Çöp toplama sefer sayılarına bakıldığında ise Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece ve Şişli en fazla sefer yapılan ilçeler oldu. Sefer sayıları ilçelerin nüfusuna oranlandığında ise Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri öne çıktı.

EN FAZLA HAFRİYAT 2017'DE

İstanbul'da, son 10 yılda, en yüksek hafriyat 2017 yılında gerçekleşirken, 2019 yılında, 2017'ye göre yüzde 63 oranında azalma oldu. 2017 yılında, 83 milyon 420 bin 185 ton hafriyat çıkarken, 2019 yılında ise 30 milyon 762 bin 781 ton oldu. 2019 yılında 5 bin 929 gemiden 187 bin metreküp atık toplandı. Son 10 yılda, en fazla gemi atığı 2015 yılında toplandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Koronadan ölen Dr. Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildiKoronadan ölen Dr. Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi
Kötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar olduKötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar oldu
Anahtar Kelimeler:
istanbul hava kirliliği

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı

Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Koronayı yenen gencin anlattıkları dehşete düşürdü

Koronayı yenen gencin anlattıkları dehşete düşürdü

Korkutan açıklama: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

Korkutan açıklama: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Koronavirüsten ölen Dr. Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi

Koronadan ölen Dr. Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi

Bilim Kurulu ramazanda alınması gereken tedbirleri açıkladı

Bilim Kurulu ramazanda alınması gereken tedbirleri açıkladı

Diyanet'ten ramazanı evde geçireceklere tavsiyeler

Diyanet'ten ramazanı evde geçireceklere tavsiyeler

2020 Ramazan İmsakiyesi: 24 Nisan imsak vakti saat kaçta?

24 Nisan imsak vakti saat kaçta?

76 ülkeden 32 bin Türk vatandaşı yurda döndü

76 ülkeden 32 bin Türk vatandaşı yurda döndü

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.