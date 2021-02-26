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  4. İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu: 11 gözaltı

26.02.2021 03:00 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu: 11 gözaltı

Esenyurt ve Küçükçekmece'de, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları öğrenilen terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İstanbul’da Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 11 şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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