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İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy'de tarlaya giren İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Hadımköy-İstanbul Caddesi, Esenyurt istikametinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan İETT otobüsü daha sonra tarlaya girdi. Kazada otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken bir kadın ile çocuk hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. 2 yolcu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular arkadan gelen başka otobüslere binerek yollarına devam etti.

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Kaynak: DHA

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istanbul İETT otobüsü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İstanbulda tarla kaldı mı?
olayın ilginç yanı istabulda tarla olması
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