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  4. İstanbul'da iğrenç olay! İş arkadaşını takip edip taciz etti

İstanbul'da iğrenç olay! İş arkadaşını takip edip taciz etti

06.01.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de iğrenç bir olay yaşandı. Genç bir kız, iş arkadaşı tarafından takip edilip evinin girişinde tacize uğradı. Genç kızın bağırmasıyla koşan mahalle sakinleri tacizciyi yakalayıp polise teslim etti.

İğrenç olay, İstanbul Güngören'de yaşandı. Mesai bitiminde genç kız, iş arkadaşı tarafından takip edilip evinin önünde tacize uğradı. Kızın çığlıkları üzerine koşan mahalle sakinleri tacizciyi yakalayıp polise teslim etti.

SESLERİ DUYAN KOŞTU

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti. Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı. Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi yakaladı.

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POLİSE TESLİM ETTİLER

Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü. İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Güngören taciz
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