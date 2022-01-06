İstanbul'da iğrenç olay! İş arkadaşını takip edip taciz etti

İğrenç olay, İstanbul Güngören'de yaşandı. Mesai bitiminde genç kız, iş arkadaşı tarafından takip edilip evinin önünde tacize uğradı. Kızın çığlıkları üzerine koşan mahalle sakinleri tacizciyi yakalayıp polise teslim etti.

SESLERİ DUYAN KOŞTU

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti. Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı. Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi yakaladı.

POLİSE TESLİM ETTİLER

Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü. İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

