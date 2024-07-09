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  4. İstanbul'da iğrenç olay! Metroda lise öğrencisi kızı taciz etti: 'Kafam bozulduğu için...'

İstanbul'da iğrenç olay! Metroda lise öğrencisi kızı taciz etti: 'Kafam bozulduğu için...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.07.2024 21:59
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İstanbul'da lise öğrencisi, metroda bir kişinin tacizine uğradı. Genç kızın önce boynuna sarılan tacizci, ardından yanağını öptü. Metroda kimse tacizciye müdahalede bulunmazken gözyaşları için kalan genç kızın şikayeti sonucunda tacizci yakalandı. İfadesinde tacizci "Kafam bozulduğu için sarıldım ve öptüm" dedi.

İstanbul'da iğrenç olay! Metroda lise öğrencisi kızı taciz etti: 'Kafam bozulduğu için...'

Akılalmaz olay geçtiğimiz aylarda Sabiha Gökçen- Kadıköy metrosunda yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi, kuzeni ile birlikte metroya bindi, Kadıköy'e gezmeye gidecekti. 2 kuzen sohbet ederken yanlarına bir tacizci yaklaştı ve sessizce bir süre bekledi.

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ÖNCE BOYNUNA SARILDI SONRA ÖPTÜ

Tacizci etraftakileri umursamadan genç kıza yöneldi. Kızın boyuna sarılan tacizci ardından da yanağından öptü. Neye uğradığını şaşıran genç kız, tacizciyi iterek tepki gösterdi.

Tacizci, genç kızın tepkisi üzerine önce 'Pardon' dedi, ardından uzaklaştı. Genç kız yaşadığı olayın şokunu yaşarken gözyaşlarına boğuldu.

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KİMSE BİR ŞEY YAPMADI

Yolcular ise o anları sadece izlemekle yetindi. Kimse tacizciye müdahalede bulunmayınca genç kız ağlaya ağlaya metrodan çıktı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

EKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre polise yapılan şikayet üzerine tacizci yakalandı. Tacizci ifadesinde "Kafam bozulduğu için sarıldım ve öptüm" dedi. Cinsel tacizden başka suç kaydı olan tacizci, adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünde otizm tanısı konan tacizci, hastanede tedavi altına alındı.

Express


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İstanbul taciz
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