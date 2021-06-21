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  4. İstanbul'da kahreden olay! Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı

İstanbul'da kahreden olay! Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı

21.06.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında anne hayatını kaybederken, 7 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı.

Ümraniye, Armağanevler Narlı Sokaktaki binanın ikinci katında bulunan dairede saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, daireye girdikten sonra içeride oldukları belirlenen Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğluna ulaştı. Yaralılara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Ümraniye'de özel bir hastaneye kaldırılan Arzu Rahman Güney tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güney'in 7 yaşındaki oğlu ise yoğum bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

"KAPIYI KIRACAKLARINA CAMDAN GİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Görgü tanığı Ertaç Aydın, "Bir anne ile çocuğu vardı. Çocuk ve kadına müdahale sırasında çok uğraştılar" dedi. Tuncay Kurulay, "Çıktığımızda üst katımızın yandığını gördük. 'İçerde insan var mı ?' diye bize sordular. Bilmiyoruz dedik. Kapıyı kıracaklarına camdan girmeye çalıştılar. Haliyle geç oldu. 20 dakika sonra da içerden insanları çıkardılar" şeklinde konuştu.

EVDEN KAVGA SESLERİ YÜKSELMİŞ

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu, sabah saatlerinde de evden kavga seslerinin yükseldiği öğrenildi. Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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