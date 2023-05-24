HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da kan donduran olay! 20 kedi öldürülmüş olarak bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! 20 kedi öldürülmüş olarak bulundu

24.05.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de bulunan bir sitede 20 kedi ölü olarak bulundu. Yaşananlar karşısında şoke olan site sakinleri, kedileri bir site sakininin öldürdüğünü iddia etti.

İstanbul'da kan donduran olay! 20 kedi öldürülmüş olarak bulundu

Başakşehir'deki bir sitenin bahçesinde 20 kedi parçalanarak telef edilmiş şekilde bulundu. Yaşananlara site sakinleri tepki gösterdi.

'BUNU YAPAN TAM BİR PSİKOPAT'

Site sakinlerinden Elif Şener, “Ben olaya komşu olarak şahit oldum. Sitede sürekli beslenmesini yaptığımız 15-20 kadar kedinin bir komşumuz tarafından öldürüldüğünü gördük. İlk gördüğümüzde bunu bir insanın yapabildiğini düşünmedik. Köpeklerin yaptığını veya bir kaza olduğunu düşünürken kedilerin incelenmesi sonucunda işkence çektirilerek öldürüldükleri tespit edildi. Biz daha bu olanların şokunu atlatamazken, bir gün sonra bir kedinin kafasının gövdesinden ayrılarak taşındığını gördük. Burada yapılan şey canilikten başka bir şey değil. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Çünkü herkesin ve çocukların psikolojisi bozuldu. Biz bunları görünce çok üzüldük. Kediler yavru kediler, kendini koruyamıyorlar. Ve bu yapılanlar gündüz saati yapılıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey. Bunu yapan tam bir psikopat” ifadelerini kullandı.

ss

'BUGÜN KEDİYİ KESEN, YARIN ÇOCUKLARIMIZA AYNISINI YAPAR'

13 senedir sitede yaşadığını ifade eden Ufuk Tunalıoğlu, “Bu sitede yaşıyorum, zaman zaman komşularımızla problemler yaşadığımız oldu ancak bu son yaşananlar bardağı taşıran nokta oldu. Pazar günü komşumuz WhatsApp grubuna görüntü yolladığında biz gerçekten şok olduk. Gelip baktığımızda bina bahçesinde farklı noktalara dağıtılan mamalarla çekilen yavru kedilerin katledildiğini gördük. Polise ve belediye ekiplerine haber verdik. Ekipler bu noktada incelemeler yapıyorlar. Hatta son yaşadığımız olayda kafası gövdesinden ayrılan bir kedinin parçalarının farklı kaplarda olduğunu gördük. Bu noktada çocuklarımız var. Biz artık tedirgin olmaya başladık. Ve bu olayı yapan kişi bizim içimizden birisi. Kamera görüntülerine yakalanmıyor. Bugün o kediyi kesen yarın birimizin çocuğuna bir şey yapabilir. Bir şekilde çözüm bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorun dairesinden atlayan hemşire hayatını kaybetti!Doktorun dairesinden atlayan hemşire hayatını kaybetti!
Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çektiSon dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti
Ümit Özdağ'dan açıklama: 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağımÜmit Özdağ'dan açıklama: 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

'Anket yaptırdık' diyerek açıkladı: İkinci turda tablo...

'Anket yaptırdık' diyerek açıkladı: İkinci turda tablo...

Ruslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradı

Ruslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'mülteci' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'mülteci' açıklaması

Juventus'ta karar verildi, Fenerbahçe atağa geçti!

Juventus'ta karar verildi, Fenerbahçe atağa geçti!

Yurt dışı seçmeninden sandığa büyük ilgi!

Yurt dışı seçmeninden sandığa büyük ilgi!

İlginizi Çekebilir

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.