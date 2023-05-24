İstanbul'da kan donduran olay! 20 kedi öldürülmüş olarak bulundu

Başakşehir'deki bir sitenin bahçesinde 20 kedi parçalanarak telef edilmiş şekilde bulundu. Yaşananlara site sakinleri tepki gösterdi.

'BUNU YAPAN TAM BİR PSİKOPAT'

Site sakinlerinden Elif Şener, “Ben olaya komşu olarak şahit oldum. Sitede sürekli beslenmesini yaptığımız 15-20 kadar kedinin bir komşumuz tarafından öldürüldüğünü gördük. İlk gördüğümüzde bunu bir insanın yapabildiğini düşünmedik. Köpeklerin yaptığını veya bir kaza olduğunu düşünürken kedilerin incelenmesi sonucunda işkence çektirilerek öldürüldükleri tespit edildi. Biz daha bu olanların şokunu atlatamazken, bir gün sonra bir kedinin kafasının gövdesinden ayrılarak taşındığını gördük. Burada yapılan şey canilikten başka bir şey değil. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Çünkü herkesin ve çocukların psikolojisi bozuldu. Biz bunları görünce çok üzüldük. Kediler yavru kediler, kendini koruyamıyorlar. Ve bu yapılanlar gündüz saati yapılıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey. Bunu yapan tam bir psikopat” ifadelerini kullandı.

'BUGÜN KEDİYİ KESEN, YARIN ÇOCUKLARIMIZA AYNISINI YAPAR'

13 senedir sitede yaşadığını ifade eden Ufuk Tunalıoğlu, “Bu sitede yaşıyorum, zaman zaman komşularımızla problemler yaşadığımız oldu ancak bu son yaşananlar bardağı taşıran nokta oldu. Pazar günü komşumuz WhatsApp grubuna görüntü yolladığında biz gerçekten şok olduk. Gelip baktığımızda bina bahçesinde farklı noktalara dağıtılan mamalarla çekilen yavru kedilerin katledildiğini gördük. Polise ve belediye ekiplerine haber verdik. Ekipler bu noktada incelemeler yapıyorlar. Hatta son yaşadığımız olayda kafası gövdesinden ayrılan bir kedinin parçalarının farklı kaplarda olduğunu gördük. Bu noktada çocuklarımız var. Biz artık tedirgin olmaya başladık. Ve bu olayı yapan kişi bizim içimizden birisi. Kamera görüntülerine yakalanmıyor. Bugün o kediyi kesen yarın birimizin çocuğuna bir şey yapabilir. Bir şekilde çözüm bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

