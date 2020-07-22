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  4. İstanbul'da kaydedildi... Kamyoneti, kucağında çocukla kullandı

İstanbul'da kaydedildi... Kamyoneti, kucağında çocukla kullandı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir sürücü, O-3 Bağlantı Yolu'nda kucağına aldığı çocukla kamyonet kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kaydedildi... Kamyoneti, kucağında çocukla kullandı

Görüntüler gece saatlerinde Topkapı -TEM Otoyolu o-3 Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar mevkiinde çekildi. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kamyonet sürücüsünün, kucağında bir çocukla kamyoneti kullandığı görülüyor. Görüntülerde sürücü, hızla akan trafikte kamyoneti kullanmaya devam ederken, sürücünün kucağında oturan çocuk ise hiçbir şeyden habersiz olarak çevreyi izliyor. Bir süre bu şekilde yoluna devam eden sürücü, görüntülerinin çekildiğini fark edince otogar istikametinde gözden kayboldu.

(İHA)

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