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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev yandı

20.06.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece, D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev yandı

D-100 Karayolu Küçükçekmece kesimi Sefaköy mevkii Ankara istikametinde seyreden bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Otomobilden yükselen alevleri gören diğer sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürmeyi başardı.

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ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise olay yerinden geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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yangın İstanbul

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