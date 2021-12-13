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  4. İstanbul'da korkunç anlar! Alkollü sürücü restorana böyle daldı

İstanbul'da korkunç anlar! Alkollü sürücü restorana böyle daldı

13.12.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'deki D-100 Karayolunda bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, restorana ve börekçiye daldı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Restoranda yemek yediği öğrenilen iki gece bekçisi ise kazadan yaralı kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Büyükçekmece, D-100 Karayolu Avcılar istikameti yan yolda dün saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı ardından da yol kenarında bulunan bir restoran ile börekçi salonuna daldı. Kaza sonrası sürücü yara almazken, restoranda yemek yiyen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iki gece bekçisi yaralandı. İş yeri çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan iki bekçiye ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA SONRASI İKİ İŞ YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

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Kaza sonrası otomobilin savrularak durduğu restoran ile börekçi dükkanlarının salonları savaş alanına döndü. Kazaya karışan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çalışanların kaza sonrası savaş alanına dönen iş yerinde temizlik yaptığı görüldü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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DHA


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trafik kazası
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