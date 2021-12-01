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  4. İstanbul'da korkunç görüntü! Dev dalgalar aracı yuttu

İstanbul'da korkunç görüntü! Dev dalgalar aracı yuttu

01.12.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de fırtına sebebiyle meydana gelen dev dalgalar, marinadaki park halinde bulunan aracı denize sürükledi. Aracın suya gömüldüğü anlar cep telefonu ile kayda alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay, dün Güzelce Mahallesi'ndeki marinada yaşandı. Hızı saatte 130 kilometreyi bulan fırtına sırasında denizden dev dalgalar yükseldi. Dev dalgalar nedeniyle demir atmış tekneler ve yatlar beşik gibi sallandı.

DALGALAR DENİZE UÇURDU

Dev dalgaların çarptığı park halindeki bir otomobil de denize uçtu. Araçta kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. Fırtına sırasında yaşanan korku ve panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde fırtınanın etkisiyle denize uçan aracın görüntüsü ve panik anları yer aldı.

İHA

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Büyükçekmece
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