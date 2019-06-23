İstanbul'da korkunç kaza! Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Korkunç kaza İstanbul D-100 Karayolunda meydana geldi. Saat 22.00 sıralarında D-100 karayolunda Altunizade bölgesinden Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 RB 590 plakalı otomobil 21 yaşındaki Berkcan Karabulut yönetimindeki 34 FV 2892 plakalı motosiklete çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren Karabulut, savcı incelemesinin ardından cenaze aracıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Yaklaşık yirmi motosikletin grup halinde orta şeritte seyir halinde olduğunu ifade eden görgü tanıkları Karabulut yönetimindeki motosiklete çarpan aracın daha sonra da 34 KK 833 plakalı motosiklete çarptığını iddia etti. Motosiklette bulunan İlkan Barışkan ve Furkan Ayaz, kaza yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen Karabulut’un yakınları sinir krizi geçirirken polis meraklı sürücüleri yol kenarından uzaklaştırmak için uzun uğraşlar verdi. Bir süre çift şeritten devam eden trafik, Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sona ermesinden sonra normal seyrine döndü.