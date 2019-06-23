HABER

İstanbul'da korkunç kaza! Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 01:18 | Son Güncelleme

İstanbul, D-100 Karayolunda Üsküdar’dan Kadıköy istikametine seyir halinde olan bir otomobil iki motosiklete çarptı. Kazada iki kişi ağır yaralanırken bir kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık yirmi motosikletin grup halinde orta şeritte seyir halinde olduğunu ifade eden görgü tanıkları Karabulut yönetimindeki motosiklete çarpan aracın daha sonra da 34 KK 833 plakalı motosiklete çarptığını iddia etti.

İstanbul'da korkunç kaza! Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Korkunç kaza İstanbul D-100 Karayolunda meydana geldi. Saat 22.00 sıralarında D-100 karayolunda Altunizade bölgesinden Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 RB 590 plakalı otomobil 21 yaşındaki Berkcan Karabulut yönetimindeki 34 FV 2892 plakalı motosiklete çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren Karabulut, savcı incelemesinin ardından cenaze aracıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Yaklaşık yirmi motosikletin grup halinde orta şeritte seyir halinde olduğunu ifade eden görgü tanıkları Karabulut yönetimindeki motosiklete çarpan aracın daha sonra da 34 KK 833 plakalı motosiklete çarptığını iddia etti. Motosiklette bulunan İlkan Barışkan ve Furkan Ayaz, kaza yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen Karabulut’un yakınları sinir krizi geçirirken polis meraklı sürücüleri yol kenarından uzaklaştırmak için uzun uğraşlar verdi. Bir süre çift şeritten devam eden trafik, Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sona ermesinden sonra normal seyrine döndü.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

D-100 karayolu Kadıköy istikametinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki Berkcan Karabulut’un motosikleti kaza yerinin 100 metre ilerisine sürüklendi. Olay yerine gelen Karabulut’un yakınları sinir krizi geçirirken, olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde geniş çaplı araştırma yaptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Üsküdar'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralıÜsküdar'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi!Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası istanbul

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Edirne'de görme engelli öğretmen darp edildi

Görme engelli öğretmen darp edildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Bartın'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İsa Akgün toprağa verildi

Çok acı fotoğraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.