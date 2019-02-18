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İstanbul'da korkunç kaza! Sıkıştığı yerden 1.5 saatte çıkabildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 00:54 | Son Güncelleme

İstanbul'da Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda, bir otomobil ile taksinin karıştığı kazada can pazarı yaşandı. Otomobilin şoför mahallinde sıkışan sürücü Memet Karaman, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaları sonucu çıkarılabildi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

İstanbul'da korkunç kaza! Sıkıştığı yerden 1.5 saatte çıkabildi!

Kaza, D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti, Cevizlibağ mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Alkollü olduğu ileri sürülen Memet Karaman isimli sürücü, otomobiliyle iddiaya göre süratli bir şekilde seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobiliyle önce sol bariyerlere çarpan sürücü, ardından da taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bu kez de yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpma sonucu otomobil ters dönüp bariyerlere saplanırken, sürücü Karaman ise otomobilinin şoför mahalline sıkıştı.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmaya yürüttü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına 112 Acil Servis ekipleri ile çevrede bulunan kişilerin de dahil oldu. Otomobilin içinde şekilde sıkışan sürücü, yaklaşık 1 buçuk süren çalışmanın ardından çıkarılarak, ambulansa taşındı.

Kanamaların olduğu görülen sürücünün, vücudunda ilk belirlemelere çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

Yaralının ambulans ile hastaneye sevk edilmesinin ardından, kaza yapan araçlar da yoldan kaldırıldı. (DHA)

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