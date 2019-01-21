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İstanbul'da korkunç olay! Genç kadın seyir halindeki araçtan yola atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 14:23 | Son Güncelleme

İstanbul'dan gelen son dakika haberine göre; Basın Ekspres Yolu’nda bir kadın kendini seyir halindeki araçtan aşağıya attı. Arkadan gelen araçların dikkati sayesinde ezilmekten kurtulan kadın ağır yaralandı.

Olay saat 13.00 sıralarında Basın Ekspres yolu, Kuyumcukent mevkii, Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhan Çırak yönetimindeki araç bir süre arka kapısı açık seyir halindeydi. Aracın arka koltuğunda bulunan kadın bir anda kendini yola attı. Kadın kanlar içerisinde yerde sürüklendi. O sırada arkadan gelen sürücüler durumu fark edip frene bastı. Araçların durmasıyla kadın ölümden döndü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın ambulansa konularak Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet hastanesine kaldırıldı. Olay nedeniyle Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

"KIZ EVDEN ARACIMA BİNERKEN AĞLIYORDU"

Kadının içinde bulunduğu aracın şoförü İlhan Çırak, "Benim aracımda kapıyı açtı, atladı. Ağabeyini tanıyorum, onu tanımıyorum. Güngören'e gidiyordum. Onlar da 'Beni bırakır mısın?' dedi. Ben de 'Bırakayım' dedim. Atladığını gördüm ama o an yapacak bir şey kalmamıştı. Kız evden aracıma binerken ağlıyordu" ifadelerini kullandı.

"KIZ BİR ANDA KENDİNİ YOLA ATTI"

Kadını fark edip son anda frene basan sürücü Burç Erdoğdu ise, "Korna çaldım. Kapı açıktı. Korna çaldım kapıyı kapatsınlar diye. Kız bir anda kendini attı. Arabanın önüne düştü. Allah'tan yavaş gidiyordum. Frene bastım. Kanlar içinde yerde kaldı. Kendini attı yani. Seyir halinde kendini attı. Allah'tan çarpmadık" dedi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
GERÇEK İSLAM DEVLETİNDE BU BAYANIN TÜM SORUNLARI 1 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLÜR, BEYLER BÖYLE KÖLE POZİSYONUNDA 100 BİNLERCE BAYAN VAR ŞU AN TÜRKİYEMİZDE.İŞİN KÖTÜ TARAFI BU SALAKLAR AYNI ZAMANDA GERÇEK İSLAM DÜŞMANI %85 ...MEVZU DERİN. ...ACUN ABİLERİ HÜLYA ABLALARI KURTARSIN ŞİMDİLİK DİYELİM.
Kendi başını yakmış başkasınında yakacak
Şöförün ifadesi çok ilginç, yada herzamanki gibi muhabir kurbanı. Anlatılanları parça parça yazıyor. Ançak bu kız belliki korsan bir taksiye binmiş
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