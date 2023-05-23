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  4. İstanbul'da korkunç olay! Genç kız, kavgayı izlerken camdan düştü

İstanbul'da korkunç olay! Genç kız, kavgayı izlerken camdan düştü

23.05.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sokak arasında kavga eden grubu izlemek isteyen 16 yaşındaki Irmak Bayar, kavgayı seyrettiği esnada ayağı kayarak camdan düştü. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Ekipler, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Irmak Bayar, sokakta kavga eden iki grubu izlemek için balkonda bulunan sehpanın üzerine çıktı. Zeminin kayganlığını hesaba katmayan genç kız sehpanın kayması sonucu camdan düştü.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Camdan düşen genç Irmak Bayar’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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İstanbul Küçükçekmece

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