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  4. İstanbul'da korkunç olay! Genç kız pencereden düştü

İstanbul'da korkunç olay! Genç kız pencereden düştü

03.06.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de çalıştığı iş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız, henüz bilinmeyen bir şekilde pencereden aşağı düştü. Genç kızın camdan düştüğü o anlar ise güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Elif K. beraber çalıştığı arkadaşları ile pencerenin kenarında muhabbet ederken henüz bilinmeyen bir şekilde dengesini kaybederek aşağı düştü. Bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yatan Elif K.’nin düştüğü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kıza yaptığı ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yaşanan o düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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İstanbul Arnavutköy

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