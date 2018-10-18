İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde yaşandı. Ataşehir Cengiz Hasbal Ortaokulu önünde kadın öğretmen aracıyla okuldan ayrılırken fren yerine gaza bastı. Bu sırada otomobil yol kenarında ilerleyen 4 öğrencinin arasına daldı.

ÖĞRENCİLER DUVAR İLE ARAÇ ARASINA SIKIŞTI

Öğrencilerden 2'si duvar ile araç arasında sıkıştı. Feci kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi. İngilizce öğretmeni ise gözaltına alındı. (DHA)





