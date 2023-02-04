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İstanbul'da korkunç olay! Seher Kılıççı estetik ameliyatı sonrası uyandırılamadı! Babası konuştu: O doktor benim kızımı resmen öldürdü

04.02.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da güvenlik görevlisi olan 26 yaşındaki Seher Kılıççı, bir özel tıp merkezinde gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatı sonrasında tüm müdahalelere rağmen uyandırılamadı. Genç kız hayatını kaybederken ailesi ise ihmal iddiasında bulundu. Amca Adnan Kılıççı, "Gereken neyse yapacağız. Sen bir şey yapmışsın, kurşun sıkmamışsın ama ameliyat ile öldürmüşsün" dedi. Babası ise yaptığı açıklamada 'O doktor benim kızımı resmen öldürdü' diyerek çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Olay, İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir tıp merkezinde meydana geldi. Burun estetiği ameliyatı olan 26 yaşındaki Seher Kılıççı, bir daha uyandırılamadı. Genç kız hayatını kaybederken ailesi ihmal iddiasına bulundu.

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AMELİYAT SONRASI UYANDIRILAMADI

Dün saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan özel tıp merkezinde yaşanan olayda Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu 26 yaşındaki Seher Kılıççı, burun estetiği ameliyatı için tıp merkezine gitti. Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher Kılıççı, daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı. Ancak ambulanstayken hayatını kaybetti. İhbar üzerine polis ihceleme başlattı. Kılıççı'nın cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kılıççı'nın ailesi ihmal iddiasında bulundu.

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"O DOKTOR BENİM KIZIMI RESMEN ÖLDÜRDÜ"

Baba Cezmi Kılıçcı, kızının doktor ihmali sebebiyle öldüğünü belirterek, "Kızım ablasına, 'Abla benim kalbim sıkışıyor' demiş. Bunun üzerine doktorun yanına gitmiş durumu anlatmışlar. Ancak, doktor 'Bazen hastalar buraya geldiği zaman heyecandan böyle olabiliyor bir şey olmaz' demiş. Narkozu vermişler kızıma, kızımın kalbi duruyor. Ablasını dışarı çıkarıyorlar biz müdahale ediyoruz diyorlar ama kızım orada ölüyor. Kızım öldükten sonra başka hastaneye sevk ediyorlar. Kızım güvenlik görevlisiydi. Benim kızımı öldürdüler. Ben o doktordan şikayetçiyim. Benim kızımı resmen öldürdü" dedi.

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AMCASI TEPKİ GÖSTERDİ

Seher Kılıççı'nın başka bir hastaneye götürülmesi sırasında olup bitenin tıp merkezi yetkilileri tarafından hiçbir şekilde sorulmadığını da belirten amca Adnan Kılıççı tepki gösterdi.

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"KURŞUN SIKMAMIŞSIN AMA..."

Amca Kılıççı, 'Şikayet edeceğim. Öldükten sonra hastaneye taşıdıklarını söylediler. Taşınan hastane ile iletişim kurdum ve götüren ambulansın ölü olarak getirdiğini söyledi. Sorumlular hastaneyi aramadılar ve ne olduğunu bir kez bile sormadılar. Sen öldürüp başka yere gönderiyorsun, neden sormuyorsun? Neden araştırmıyorsun? Neden 'ne oldu' diyemiyorsun? Burnunu ameliyat ettirmek için gitti. Güvenlik görevlisiydi, memurdu. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu. Saat 13.00 gibi haberi aldım ama tıp merkezine gitmedim çünkü belki yanlış bir hareket yapıp suçlu duruma düşerim diye gitmedim. Ölü olarak gönderilen hastaneye detaylı sordum. Bu şahıslar ne aramışlar ne sormuşlar. Zaten canlı gitmemiş. Hastane ölü de gelse almak zorundaymış. Ambulanstaki çalışanlar da ölü olarak getirildiğini doğrulamış. Hukuki olarak bu süreci yürüteceğiz. İhmal olmazsa en azından insan sahip çıkar. Gereken neyse yapacağız. Sen bir şey yapmışsın, kurşun sıkmamışsın ama ameliyat ile öldürmüşsün. Neden sahip çıkmadın? Gönderdiğin yere neden sormadın? Hayalleri vardı yoksa neden üniversite okuduktan sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim görsün?" dedi.

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Amca Kılıççı, tıp merkezinden şikayetçi olacağını belirtirken tıp merkezi konuyla ilgili açıklama yapmadı. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verilmek üzere Silivri'ye götürüldü.

Kaynak: DHA


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Beylikdüzü ameliyat

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