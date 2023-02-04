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Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! Aracın sahibi ilk kez konuştu: 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

04.02.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da geçtiğimiz gün ilginç bir olay yaşanmış. Çöp konteynerleri üzerine bırakılan bir araç gündem olmuştu. Türkiye'nin konuştuğu aracın sahibi Abdulkerim Fırat, "Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar" dedi.

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! Aracın sahibi ilk kez konuştu: 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Başakşehir İkitelli Güngören Sanayi sitesinde bir kişi, otomobilini bir iş yerinin önüne park etmek istedi. Kaynak işleri yapan esnaf, sürücüden aracı bırakmamasını istedi. Ancak otomobili bırakan sürücü ayrılarak uzaklaştı. Duruma öfkelenen esnaf 2 gündür alınmayan otomobili, forklift kaldırarak çöp konteynerlerinin üzerine bıraktı. Site yönetimini durama el atarak aracı tekrar forklift ile indirtti ve sahibine ulaşılamayan otomobili otoparka çektirdi. Öfkeli esnaf konuşmak istemezken site esnafı ise otopark sıkıntısı nedeniyle gelişi güzel parklar yaşandığını belirtti.

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"BENİM ARACIMI HOR GÖRDÜLER"

Show Haber'in haberine göre aracın çöp konteynerleri üzerindeki görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Şaşkına çeviren olayla ilgili aracın sahibi konuştu. Nakliye işiyle ilgilenen Abdulkerim Fırat, "Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Plakayı sorgulatıp aileme ulaşabilirler. 1,5 saatte aracın başına bu olaylar geldi. Aracı o halde görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar. Aracın alt tabanında ezilmeler oldu tabi, şikayetçiyim" dedi.

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İstanbul Başakşehir Otomobil çöp

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