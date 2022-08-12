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İstanbul'da korkutan görüntü! Mazot kirliliği kilometrelerce uzaktan belli oldu...

12.08.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu açıklarındaki görüntü tedirgin etti. Denize dökülen mazotun havadan kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilecek büyüklükte olduğu görüldü. Gemilerin mazot tabakasının üzerinden geçmesiyle kirlilik daha geniş bir alana yayıldı.

İstanbul'da korkutan görüntü! Mazot kirliliği kilometrelerce uzaktan belli oldu...

Zeytinburnu’na bir liman çevresinde geniş bir alana yayılmış mazot tabakası görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde mazotun yayıldığı alan net bir şekilde gözler önüne serildi. Geçen yıl kirliliğin artmasından dolayı müsilaj kabusu yaşayan Marmara Denizi bu yılda kirlilik haberleri ile zaman zaman gündeme geliyor.

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Deniz yüzeni kaplayan mazot tabakası sahilden bakıldığı zaman gözükmesi mümkün olmasa bile dron görüntüleri ile ortaya çıktı. Gemilerin mazot tabakasının üzerinden geçmesiyle daha geniş bir alana yayıldığı çekilen görüntülere yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Zeytinburnu deniz
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