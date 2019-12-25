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İstanbul'da korkutan yangın! Gecekondu alev topuna döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 04:04 | Son Güncelleme

Ataşehir’de gece saatlerinde bir gecekondu da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede bahçede bulunan hurdalık alana daha sonra bir başka gecekonduya sıçraması itfaiye ekiplerini seferber etti.

Yangın, saat 02.45’de Ataşehir ilçesi Yeni Sahra Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Sokak’ta bulunan tek katlı bir gecekonduda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birdenbire yanmaya başlayan gecekondudaki alevler önce bahçesindeki hurdalık eşyalara daha sonra diğer gecekonduya sıçradı. Başta Ünalan olmak üzere Kadıköy ve Ümraniye İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alınan alevler yerini soğutma çalışmasına bıraktı. Çevredeki diğer apartman ve gecekondularda yaşayan vatandaşların herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için tahliye edildiği gözlemlenirken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İTFAİYE ERİ YOĞUN DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale ederken oluşan yoğun dumandan etkilenen bir itfaiye eri, arkadaşları tarafından yangın bölgesinden çıkartılarak güvenli bir alana alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilen itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yangının neden çıktığını öğrenebilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Ataşehir yangın

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