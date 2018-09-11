HABER

İstanbul'da kuvvetli yağış

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Eminönü'de vatandaşlar biriken su nedeniyle yollarda yürümekte zorlandı. Üsküdar'da ise şiddetli yağış nedeniyle yolları sel bastı.

İstanbul'da kuvvetli yağış

1 / 12

İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan uyarıların ardından şehri ilk önce kara bulutlar sardı ardından yağmur başladı.
2 / 12

İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini artırdı.
3 / 12

Şehri ilk önce kara bulutlar sardı ardından da beklenen yağış başladı.
4 / 12

Eminönü'de vatandaşlar biriken su nedeniyle yollarda yürümekte zorlandı.
5 / 12

Üsküdar'da şiddetli yağış nedeniyle yolları sel bastı. Sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti.
6 / 12

Üsküdar Harem sahil yolunda aniden bastıran yağmur sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
7 / 12

Yağmur bulutların gökyüzünü kaplamasıyla kararan hava görüş mesafesini de düşürünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul yağmur

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem orucu nedir? 2018 aşure günü hangi gün?

Muharrem orucu nedir? 2018 aşure günü hangi gün?

Efsaneleriyle ünlü 40 odalı Arılı Mağarası turizme açılmayı bekliyor

Efsaneleriyle ünlü 40 odalı Arılı Mağarası turizme açılmayı bekliyor

Tarihteki en ilginç olaylar

Tarihteki en ilginç olaylar

İnsanlık Köyü'nde, 'köy hayatı' reçetesi

İnsanlık Köyü'nde, 'köy hayatı' reçetesi

Miss America 2019 güzeli: Nia Franklin

Miss America 2019 güzeli: Nia Franklin

Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer

Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.