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  4. İstanbul'da lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı

İstanbul'da lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 13:11 | Son Güncelleme

İstanbul’da İranlı bir mankenin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton yılanı bulundu. İranlı bir manken ile birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı.

Sarıyer Maslak'taki lüks bir evde endemik hayvan türü olarak kabul edilen, alımı, satımı ticareti yasak olan ve nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan türlerinin bulunduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Cuma günü erken saatlerde adrese gerçekleştirilen operasyonda İranlı manken Qazal Y., (22), Mohammad Ali R.t (37) ve Kian M., (36) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramalara piton ve yavru aslan ele geçirildi

Piton ve yavru aslan Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten işlem yapıldıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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