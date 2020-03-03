HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da lüks rezidanstan art arda silah sesleri yükseldi

İstanbul'da lüks rezidanstan art arda silah sesleri yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 23:37 | Son Güncelleme

Ataşehir’de akşam saatlerinde lüks bir rezidansın girişinde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve silah sesleri duyuldu.

İstanbul'da lüks rezidanstan art arda silah sesleri yükseldi

Olay, saat 21.30 sıralarında Ataşehir ilçesi, Barbaros Mahallesi, Alzambak Sokak’ta bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek konusu yüzünden rezidansın giriş kapısında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve gruplar silahlara sarıldı. Peş peşe havaya ateş açan grupta herhangi bir yaralanma olmazken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayda ilgisi olduğunu düşünülen bir kişiyi gözaltına alırken diğer kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de geldiği olayda önce çevre güvenliği alındı, sonrasında ise Olay Yeri İnceleme polisleri olayla ilgili tüm delilleri topladı. Polis ekipleriyle birlikte kısa sürede olay yerine gelen basın mensuplarının çekim yapmasını engellemek isteyen özel güvenlik personeli ise muhabirleri uzaklaştırmak istedi.

GÖRGÜ TANIĞI: DÖRT BEŞ EL POMPALI SESİ DUYULDU

Olay anında rezidansta bulunan bir kişi yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı:

"Dışarıya çıktık bir baktık kalabalık vardı. Önce dört beş el pompalı sesi geldi sonra silah sesleri geldi. Olay nedir bilmiyoruz, silah sesini duyduk dışarıya çıktık." (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
İdlib'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralıİdlib'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması

ABD'den flaş Türkiye açıklaması

İdlib'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı

İdlib'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı

Fed'den flaş faiz indirimi! İşte doların tepkisi

Fed'den flaş faiz indirimi! İşte doların tepkisi

Herkes yanlış tahmin etti! 'Doğum yeri kısmında 'Sivaslı' yazan biri...'

Herkes yanlış tahmin etti! 'Doğum yeri kısmında 'Sivaslı' yazan biri...'

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi

Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama: Tamamen hukuksuz

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: 1 şehidimiz var

İdlib'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı

Yunan askerlerinin parasını alarak geri gönderdiği hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Yunan askerlerinin parasını alarak geri gönderdiği hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Külliye'de 'koronavirüs' toplantısı

Külliye'de 'koronavirüs' toplantısı

Son dakika! FETÖ'den yargılanan Atalay Demirci’nin cezası belli oldu

Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.