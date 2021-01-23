HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da makas atan Fransız sürücü minibüse çarptı! Feci kaza kamerada

İstanbul'da makas atan Fransız sürücü minibüse çarptı! Feci kaza kamerada

23.01.2021 10:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unkapanı’nda kiraladığı lüks otomobille süratli bir şekilde seyir halinde olan Fransız sürücü, makas attığı esnada kapalı kasa minibüse arkadan çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, kazada 1'i ağır şekilde olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, önceki hafta Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde BMW marka otomobille süratli bir şekilde seyreden Fransa uyruklu sürücü “makas” atmaya başladı. Sürücü, Bozdoğan Kemerine geldiği esnada yolun daraldığını hesaplayamayarak önündeki Fiat marka kapalı kasa minibüsü makas atarak geçmek istedi. Minibüsün yanından geçemeyen Fransız sürücü, sert bir şekilde arkasından çarptı. Kaza sonucu lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken, minibüsün sürücüsü ise ağır, içerisindekiler de hafif şekilde yaralandı.

MAKAS ATAN FRANSIZ SÜRÜCÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada arama ve kurtarma gönüllüsü Emrah Özarslan, beyin kanaması geçiren yaralıya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle Özarslan yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada hafif şekilde yaralanan lüks otomobilin sürücüsü ile minibüste hafifi şekilde yaralanan diğer 2 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

FECİ KAZA KAMERADA

Görüntülerde, trafik seyrettiği esnada lüks otomobil süratli bir şekilde gelerek makas atıyor. Sürücü makas atarak geçmek istediği esnada minibüse arkadan çarpıyor. Kaldırıma da çarpan otomobil kullanılamaz hale gelirken, motorundan ise duman çıkıyor. Kazayı duyan vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Otomobilin sürücüsü araçtan inerken, bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geliyor. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülüyor.

"AŞIRI HIZLI GELİYORDU, MUHTEMELEN MAKAS ATIYORDU"

Kazayla ilgili konuşan arama ve kurtarma gönüllüsü Emrah Özarslan, “Kazanın arkadan çarpan aracın yabancı uyruklu olduğunu tespit ettik. Ayrıca aracında kiralık olduğunu belirttiler. Makas atarken çarptığını zannediyoruz. Çünkü aşırı hızlı geliyordu, muhtemelen makas atıyordu, yabancı uyruklu olduğu için yolun düzenini bilmiyor. Kemerin içerisinde girerken yol daralıyor. Galiba onu fark edemedi, arkadan araca şiddetli çarptı. Biz sesleri duyunca olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde 2 aracın kaza yaptığını gördük. Yaralı var mı diye araştırmak yaptık, çarpan aracın sürücüsünde pek bir şey yoktu. Minibüsün sürücüsü yaralıydı. İlk müdahaleye başladık, durumunun ağır olduğunu fark ettik ve sağlık ekiplerine bilgi verdik. O esnada polis ve bekçiler olay yerine gelerek önlem aldı. Yaklaşık 20 dakika kadar müdahale edip sağlık ekiplerine teslim ettik” dedi.

Olayın ardından polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Sürücünün “makas” attığını tespit eden polis ilgili maddelerden idari işlem uyguladı. İşlemlerin ardından sürücü adli işlemleri yapılmak üzere bağlı polis merkezine götürüldü. Araçlar ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Yer: Erzurum... Anında buz olduYer: Erzurum... Anında buz oldu
Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Yasa dışı bahis oynayanlara milyonluk ceza

Yasa dışı bahis oynayanlara milyonluk ceza

Belediye başkanının doğum günü kutlaması tepki çekti

Belediye başkanının doğum günü kutlaması tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Palandöken'de havaya atılan sıcak su anında buz oldu

Yer: Erzurum... Anında buz oldu

Siirt’te kar yolları kapattı, hamile kadın için ekipler seferber oldu

Hamile kadın için ekipler seferber oldu

Sollama kavgası kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Sollama kavgası kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Lina isminin anlamı nedir? O ünlü çift de bu ismi koydu! Lina Kur'an'da geçiyor mu?

Lina ne demek? O ünlü çift de bu ismi koydu

Damat adayı yüzük atılınca kayınpederinin arabasını yaktı

Damat adayı yüzük atılınca kayınpederinin arabasını yaktı

Skandal görüntülerin çekildiği tesisteki dönerler imha edilecek

Hazır döner işletmesindeki rezaletin cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.