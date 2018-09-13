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İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

İBB, İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı su baskınları nedeniyle M1 hattı Otogar-Yenikapı ile M2 hattında Haliç Metro köprüsü - Yenikapı arası seferler yapılamadığını açıkladı. Daha sonra yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı su baskınları nedeniyle M1 hattı Otogar-Yenikapı ile M2 hattında Haliç Metro köprüsü - Yenikapı arası seferler bir süre yapılamadı. Daha sonra yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü duyuruldu.


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