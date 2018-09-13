İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı su baskınları nedeniyle M1 hattı Otogar-Yenikapı ile M2 hattında Haliç Metro köprüsü - Yenikapı arası seferler bir süre yapılamadı. Daha sonra yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
Sayın Yolcularımız, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki araç arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz. https://t.co/iBP5FpzgNn— Metro İstanbul (@metroistanbul_) 13 Eylül 2018
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