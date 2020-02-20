İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Metro \u0130stanbul'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "M1A Yenikap\u0131-Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 ve M1B Yenikap\u0131-Kirazl\u0131 metro hatt\u0131nda teknik bir ar\u0131za nedeniyle, Yenikap\u0131-Aksaray istasyonlar\u0131 aras\u0131nda seferlerimizde gecikme ya\u015fanmaktad\u0131r" denildi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 T\u00fcm d\u00fcnyada koruma alt\u0131nda! Erzincan'da b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\u0130ki kad\u0131n\u0131n cenazesi kar\u0131\u015ft\u0131! Mezar yeniden a\u00e7\u0131ld\u0131Migren a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 en \u00e7ok ge\u00e7irecek do\u011fal y\u00f6ntemler nelerdir?
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