HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da nisan ayında kar sürprizi! Şaşkına çeviren görüntüler

İstanbul'da nisan ayında kar sürprizi! Şaşkına çeviren görüntüler

09.04.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da bugün aralıklarla kar ve dolu yağışı görüldü. Nisan ayının ortasında kar yağışı gören İstanbullular şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İstanbul'da nisan ayında kar sürprizi! Şaşkına çeviren görüntüler

Meteoroloji'nin hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı ancak İstanbul'da bazı ilçelerde aralıklarla kar yağışı ve dolu yağışı görüldü.

TAKSİM'DE SULU KAR YAĞIŞI

Taksim Meydanı'nda saat 13.00 sıralarında sulu kar yağışı etkili oldu. Bir anda başlayan yağışla birlikte meydanda bulunanlar korunmak için saçak altlarına kaçtı. Etkili olan rüzgar da bazı kişileri şemsiyeleri kırıldı. İnsanların yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

taksım

AYASOFYA CAMİİ ÖNÜNDE SULU KAR VE DOLU ALTINDA CUMA NAMAZI

İstanbul'da kentin bazı kesimlerinde dolu ve sulu kar yağdı. Ayasofya Camii'ne cuma namazı için gelenlerden bazıları yoğunluk nedeniyle içeri giremedi. Bu kişiler namazlarını cami önünde kısa süreli yağan dolu ve sulu kar yağışı altında kıldı.

SAKARYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

sakarya

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer görülen kar yağışlarının akşam saatlerinden sonra etkisini artırması öngörülüyor.

ankara

Kar yağışının, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun olmak üzere hafta sonu da devam edeceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

DOĞU AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan bu gece saatlerinden itibaren Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde (Toroslar mevkisinde ) yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdiYeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdi
Şehit pilotla ilgili yürek yakan detay! 'Bugün gelme anne'Şehit pilotla ilgili yürek yakan detay! 'Bugün gelme anne'
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.